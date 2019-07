Experte: Kleinstparteien bei Wahl ohne Chance

„Wahl in besonderem Maß eine Richtungsentscheidung“

Diesmal gibt es so gut wie keinen Raum für die Kleinen, sagt Meinungsforscher Peter Hajek. Ihre Chancen seien „minimalst“. Der Grund: Diese vorgezogene Nationalratswahl sei in besonderem Maß eine „Richtungsentscheidung“ - nachdem die türkis-blaue Koalition überraschend an „Ibizagate“ zerbrach, geht es bei diesem Urnengang mehr denn je darum, mit wem sie in der nächsten Periode regiert. Und da kommen Kleinstparteien nicht infrage. Den Einzug in den Nationalrat haben seit 1945 überhaupt nur zehn Parteien - von insgesamt 81, die es versucht haben - geschafft.