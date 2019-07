Führerscheinneuling (18) verursacht Alko-Unfall

Verdächtiger Geruch

Während der Amtshandlung fiel den Beamten ein deutlicher Alkoholgeruch auf. Ein beim 18-Jährigen durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 1,16 Promille. Als Begründung gab der junge Mann an, er habe am Samstag und in der Nacht zum Sonntag Alkohol getrunken. Dass der Restalkohol noch so hoch war, habe er nicht gewusst.

Dem 18-Jährigen wurde der Führerschein abgenommen und er wird der Bezirkshauptmannschaft Vöcklabruck angezeigt.