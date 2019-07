Hier stapft der Präsident bloßfüßig durch das Moor

Was sich am Papier recht entspannt anhört („Besichtigung der neuen Züge in Dornbirn, Eröffnung der Festspiele, kleine Wanderung durchs Krumbacher Moor) ist in Wirklichkeit eine dreitägige Tour de Force: Belagert werden VdB und seine Frau Doris Schmidauer dabei nicht nur von Journalisten, Fotografen und echten Fans, sondern auch von jeder Menge Lokal-Politikern. Jeder reißt sich um den Präsidenten, jeder will ihm was erzählen, jeder will ein Bild mit ihm. Stressig? „An die Presse haben wird uns schon längst gewöhnt,“ erzählt Schmidauer. Einzig die Selfies kommen manchmal ein wenig ungelegen. „Man steht im Supermarkt, jemand bittet um ein Selfie und man hat gerade einen Brokkoli in der Hand“, schmunzelt Schmidauer.