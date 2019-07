Bon Jovi: Zwischen Euphorie und Enttäuschung

Sechs Jahre sind seit dem letzten Bon-Jovi-Besuch in Wien vergangen und seither hat sich viel getan. Mit „This House Is Not For Sale“ haben die Rocklegenden ein gutklassiges, aber bei Weitem nicht überragendes Album veröffentlicht, Frontmann Jon Bon ist mittlerweile in Würde ergraut und denkt gar nicht daran, sich mit Bleichmitteln künstlich jung zu halten, und Gitarrengott Richie Sambora ist damals wie heute nicht an Bord des erfolgsverwöhnten Schlachtschiffes. Bon Jovis „zweites Wohnzimmer“, das Ernst-Happel-Stadion, kann er an diesem Abend doch noch ganz füllen, und die zigtausend Begeisterte lassen nackte Zahlen natürlich kalt. Sie sind ohnehin überall dabei. Bereits eineinhalb Tage vor der Show ist der gesamte Bon-Jovi-Tross nach Wien angereist. Ein Plachutta-Schnitzel musste dabei ebenso sein wie das obligatorische Versteckspiel zwischen Star und lauernden Fans. Beim Wien-Gig zeigt sich der 57-Jährige von Anfang an gut gelaunt.