Video: Wilde Schlägerei in Innsbrucker Straßenbahn

Völlig eskaliert ist am Dienstagabend ein Streit zwischen fünf Afghanen in einer Straßenbahngarnitur in Innsbruck. Die Männer gingen vor den Augen anderer Fahrgäste wie wild aufeinander los und verpassten sich heftige Faustschläge. Zwei der Beteiligten wurden verletzt. Ein Duo konnte noch vor Eintreffen der Polizei die Flucht ergreifen.