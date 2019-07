„Volbeat“: Band startet Wettbewerb im Netz

Volbeat sind zurück und kündigten jetzt nicht nur ihre Rewind, Replay, Rebound World Tour, sondern auch die Veröffentlichung des gleichnamigen Albums an, das am 2. August erscheint. Im November spielt die multi-platin ausgezeichnete dänische Rockband in den Arenen von Berlin, Stuttgart, Zürich, Frankfurt, München, Leipzig, Hamburg, Köln und Wien.