Drogenlenkerin hatte Kind am Beifahrersitz

Polizisten haben in Ansfelden (Oberösterreich) eine Lenkerin gestoppt, die in Schlangenlinien fuhr. Wie ein Drogenschnelltest zeigte, war die 33-Jährige mit Speed völlig zugedröhnt. Erschreckend: Am Beifahrersitz des schmutzigen und vermüllten Wagens saß auch noch ihre sechsjährige Tochter. Die Jugendwohlfahrt wurde alarmiert, der Führerschein ist weg.