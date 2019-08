Diese Promis sahen vor ihren Beauty-OPs anders aus

Als „Germany‘s next Topmodel“-Kandidatin wurde Gina-Lisa Lohfink 2008 bekannt, in den mehr als zehn Jahren hat sich die Ex-Casting-Kandidatin jedoch ziemlich verändert. Erst im letzten Jahr verriet die 32-Jährige, was sie dazu bewogen habe, sich mehrfach für die Schönheit unters Messer zu legen.