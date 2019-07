Taggeld von Versicherung ließ auf sich warten

Über ihre Kranken-Zusatzversicherung war Ingrid B. verärgert. Die Wienerin sollte nach einem 12-tägigen Spitalsaufenthalt Taggeld bekommen, das ihr in so einem Fall zusteht. Gleich nachdem Frau B. wieder daheim war, übermittelte sie der Versicherung die Aufenthaltsbestätigung des Krankenhauses. „Weil nichts passierte, habe ich schließlich nachgefragt, warum ich seit zwei Monaten auf mein Geld warten muss, wurde aber nur vertröstet“, so die Leserin, die letztlich die Ombudsfrau um Hilfe ersuchte.