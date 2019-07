Küchenbrand: Nachbarn schlugen Alarm

Gegen 13 Uhr gingen mehrere Meldungen von Mietern eines Wohnhauses in Villach an die Feuerwehr raus. Aus dem Fenster des 6. Stocks drang starker Rauch. Die Kameraden der Hauptfeuerwache Villach öffneten die Tür einer Wohnung. Mit Atemschutz kämpften sie sich bis zur Küche durch den Rauch. Vermutlich waren verbrannte Speisen schuld an einem Brand. Der Mieter war zu diesem Zietpunkt nicht zu Hause. Alarmiert wurde außerdem die FF Perau.