Serena Williams zeigt die „nackte Wahrheit“

In ihrem Essay für das Magazin machte Serena Williams unterdessen das kontroverse Finalspiel bei den US Open 2018 gegen Naomi Osaka zum Thema. Damals sorgte sie für Schlagzeilen, weil sie in einem Wutausbruch ihren Tennisschläger zertrümmerte. „Dieser Vorfall veranschaulicht, wie Tausende von Frauen in allen Bereichen der Arbeitswelt jeden Tag behandelt werden“, nahm die Sportlerin auf diesen Vorfall Bezug. „Wir dürfen keine Emotionen haben, wir dürfen nicht leidenschaftlich sein. Uns wird gesagt, wir sollen uns hinsetzen und ruhig sein. Es ist beschämend, dass unsere Gesellschaft Frauen bestraft, nur weil sie sie selbst sind.“