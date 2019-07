NGO-Schiff: Österreich nimmt keine Migranten auf

NGO-Schiff Alex in Lampedusa

Die Menschen an Bord des italienischen Rettungsschiffes Alex durften unterdessen in Lampedusa an Land. Das Schiff mit 41 aus dem Mittelmeer geretteten Migranten war am Samstag trotz eines von Salvini ausgesprochenen Verbots in den Hafen der Insel eingelaufen.