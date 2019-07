Malta gibt nach! 65 Migranten werden übernommen

Die Routen von NGO-Schiffen waren seither wieder vermehrt zum Politikum geworden. Während sich Salvini erbitterte Wortgefechte mit NGOs lieferte, forderte der deutsche Innenminister Horst Seehofer seinen italienischen Kollegen auf, die Dauerkrise der Rettungsschiffe im Mittelmeer zu beenden. „Wir können es nicht verantworten, dass Schiffe mit geretteten Menschen an Bord wochenlang im Mittelmeer treiben, weil sie keinen Hafen finden“, schrieb Seehofer in einem Brief. Salvini lehnte umgehend in einer Videobotschaft ab. Am Sonntag meldete sich dann auch noch Ex-Bundeskanzler und ÖVP-Chef Sebastian Kurz zu Wort. Er halte es für falsch, dass Hilfsorganisationen wie jene der Sea-Watch-Kapitänin Rackete Migranten nach Europa bringen. „Sie wecken damit nur falsche Hoffnungen und locken damit womöglich unabsichtlich noch mehr Menschen in Gefahr.“