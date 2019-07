Sturm auf Medizin-Uni, Abflug nach dem Studium

Genau 2998 Personen (63 Prozent Frauen) haben am Freitag in Innsbruck den Aufnahmetest absolviert. Und das, obwohl es nur 460 Studienplätze an der Medizin-Uni Innsbruck gibt (davon 360 in Humanmedizin). Viele Deutsche wollen in Tirol studieren. 1950 haben sich heuer angemeldet. Um nicht von den Nachbarn überrannt zu werden, gibt es bei den Studienplätzen eine Österreicher-Quote von 75 Prozent für Humanmedizin. Doch diese Quote gilt nicht mehr für die Zahnmedizin!