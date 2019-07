„Tschernobyl im Wasser“ soll bald Strom erzeugen

Die weltweiten Kernkraft-Pläne der Russen

Russland hat derzeit mehr als 30 Atomkraftwerke in Betrieb. Moskau investiert zudem über seinen Energiekonzern Rosatom im großen Stil in neue Atomkraftwerke - besonders in ehemaligen Sowjetrepubliken, die selbst weder über Know-how noch ausreichend Mittel verfügen. Auch in Indien, Bangladesch und in der Türkei plant Rosatom, für das weltweit rund 250.000 Menschen arbeiten, Atomkraftwerke.