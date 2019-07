Zu lautes „Kikeriki“ bringt Hahn vor Gericht

Ein Hahn, der angeblich zu laut kräht, beschäftigt ein Gericht in Frankreich. Der Prozess um Gockel „Maurice“ begann am Donnerstag unter großem Medieninteresse in Rochefort in Westfrankreich. Der Hahn selbst blieb dem Verfahren fern - er leidet nach Angaben seiner Besitzerin unter „Stress“ und akuter Heiserkeit.