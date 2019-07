Märchen geht weiter! SIE ist das neue Wunderkind

Unglaublich: Die 15-jährige Cori Gauff sorgt in Wimbledon weiter für Furore! Das US-amerikanische Tennis-Talent zog am Mittwoch dank eines souveränen 6:3 und 6:3 gegen die doppelt so alte Magdalena Rybarikova in die dritte Runde ein. Sie gilt nun bereits als das neue Wunderkind im Tennissport.