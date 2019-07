Heidi Klum soll längst mit Tom verheiratet sein

Aufregung um Model Heidi Klum. Die deutsche Schönheit soll längst mit ihrem Verlobten Tom Kaulitz verheiratet sein. Das behauptet ein deutsches Magazin und schreibt, das Paar habe sich still und heimlich bereits im Februar am ersten Jahrestag ihres Kennenlernens in einer schlichten Zeremonie am Standesamt das Jawort gegeben.