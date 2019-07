Pauline Ducruet zeigte ihre erste Modekollektion

Grace-Kelly-Enkelin zeigte erste Kollektion in Paris

Nun ist die extravagante Tochter von Prinzessin Stephanie selbst unter die Mode-Designer gegangen, sie hat ihr eigenes Label namens Alter Design gegründet. Immerhin absolvierte die 25-Jährige die renommierte Parsons School for Design in New York, somit gilt sie geradezu als prädestiniert für eine Karriere als Fashionista.