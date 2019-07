Wr. Neustadt: Pacult wartete vergebens auf Zusage

... würde er doch. Das neue Stadion, die Stadt im Boot, Nachhaltigkeit stehe für ihn über den kurzfristigen, wenn auch großen Startproblemen. Pacult ist bereit für einen Neubeginn in Österreich. Der Deal stand auf Schiene, seit sich Rapids letzter Meistermacher am 21. Juni mit Neustadts Sportdirektor Jürgen Burgemeister in der Shopping City traf.