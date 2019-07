Rauchverbot: Anrainer und Discos proben Aufstand

25.000 Leute auf der Straßen, um zu „paffen“

„Jugendschutz, Nichtraucherschutz, Angestelltenschutz, in alles wurde viel investiert. Die neue Bestimmung vergisst aber auf eines: den Anrainerschutz. In einer durchschnittlichen Freitagnacht in Wien dürften bis 25.000 Leute auf den Straßen und Gassen stehen und paffen“, so Ratzenberger.