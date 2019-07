Formel-1-Fan hatte bei der Heimfahrt 1,5 Promille

Mit einem Freund war der Mühlviertler am Wochenende mit dem eigenen Auto zum Formel-1-Training nach Zeltweg in die Steiermark gefahren. Dort dürfte er aufgrund der Hitze reichlich Flüssigkeit - allerdings auch in alkoholischer Form - genossen haben. Schwer betrunken setzte er sich wieder in seinen Pkw und fuhr mit dem Freund am Beifahrersitz zurück nach Oberösterreich.