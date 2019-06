Eigenes Haus für Dominic Thiem und Freundin „Kiki“

Eine tägliche Stau-Tortur, die für Dominic Thiem nicht in Frage kommt. Er mietete sich gemeinsam mit seiner Freundin Kristina „Kiki“ Mladenovic, die heuer im Rasen-Paradies erstmals im Doppel triumphieren will, ein Haus in der Nähe der Anlage. „Damit läuft alles viel unkomplizierter und familiärer ab“, erzählt der 25-Jährige, „viele Wege erledigen wir zu Fuß. Am Abend treffen wir uns mit Freunden zum Dinner im Wimbledon Village, da herrscht immer ein besonderes Flair.“