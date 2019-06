Designerkabinett eröffnet Pop-up Store in Velden

Und neben dem Standort in Klagenfurt können Interessierte inzwischen auch auf der anderen Seite des Wörthersees shoppen: Der neue Pop-Up-Store in Velden - er liegt direkt am Europaplatz beim Hotel Post - wurde erst vor ein paar Tagen eröffnet. „Velden ist im Sommer einer der meistbesuchten Orte, das ist ja sozusagen die Côte d’Azur von Österreich. Ich hoffe, wir können viele neue Kontakte knüpfen!“, freut sich die Unternehmerin auf die Sommer-Saison.