Jo Leberer: Ein stiller Freund der F1-Legenden

In seiner Karriere betreute Leberer die Fahrer physiotherapeutisch, mental, kochte für sie. Seine Suppen haben Kult-Status. Doch was Leberer immer wieder betont: „Ich bin nur ein Mann im Hintergrund. Im Vordergrund stehen die Fahrer und die Ingenieure - und das ist gut so.“ Gerade diese Bodenständigkeit lieben die Fahrer an ihrem „Jo“. „Das Wichtigste in meinem Job ist das Vertrauen. Nur wenn die Fahrer das spüren, kannst du ihnen auch helfen, ihnen Tipps geben, sie weiterbringen.“ Diskretion ist dabei das höchste Gut. „Ich wurde oft gefragt, ob ich nicht ein Buch schreiben will. Aber private Dinge sollten auch privat bleiben. Man muss nicht alles sagen.“