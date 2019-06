Valerie Fritsch: Karacho, Tempo und ein Affenzahn

In der Formel 1, habe ich festgestellt, müssen nämlich nicht nur die Fahrer geschwind sein, sondern auch die Zuschauer, denn wer zu langsam auf die Vorübersausenden schaut, die winzige Sekunde am Ring versäumt, in der man einen Wagen tatsächlich mit eigenen Augen erblicken statt erahnen kann, verpasst alles, hat den Klappstuhl umsonst in die richtige Kurve getragen, umsonst für die Tickets und den prachtvollen Sonnenbrand im Gesicht bezahlt.