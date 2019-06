Trump feixt mit Putin: „Bitte nicht einmischen!“

Auch im Fernen Osten wird US-Präsident Donald Trump von der Russland-Affäre verfolgt - auch wenn er sie selbst längst als erledigt betrachtet. Bei einem Treffen mit Russlands Staatschef Wladimir Putin beim G20-Treffen im japanischen Osaka am Freitag wurde er von einem Reporter auf mögliche russische Einflussnahme auf die US-Präsidentenwahl im kommenden Jahr angesprochen. Was Trump zu einem Grinser und einem Scherzchen in Richtung Putin veranlasste: „Bitte mischen Sie sich nicht in unsere Wahl ein!“, warnte er sein Gegenüber mit erhobenem Zeigefinger. Ein weiterer Beweis, wie wenig ernst Trump das Thema nimmt.