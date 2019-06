Salafisten-Prediger darf doch nicht auftreten

Gewalt gegen Juden und Todesstrafe für Propheten-Schmähung

Wie das Nachrichtenmagazin „profil“ in seiner neuen Ausgabe schreibt, wird Kuduzovic als „aktuell führender salafistischer Prediger“ bezeichnet. Ein Report des Western Balkans Extremism Research and Policy Analysis Forum des staatsnahen British Council aus dem Jahr 2018 weist Kuduzovic als „einen Führer der salafistischen Bewegung in der Region“ und „einen der einflussreichsten Missionare in Bosnien“ aus. Laut dem Report soll er in einer Brandrede 1999 zur Gewalt gegen Juden aufgerufen und die Todesstrafe für die Schmähung des Propheten gefordert haben. Auch in einer Aufnahme aus dem Jahr 2015 sprach er sich dafür aus, Beleidigungen des Propheten mit dem Tod zu ahnden.