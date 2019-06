ÖVP-Hilfe für die SPÖ im Tauziehen um Frauenquoten

SPÖ-Antrag schon im November 2015

Denn in Oberösterreich hat die SPÖ schon am 19. November 2015, damals dringlich, einen Antrag für eine 40-%-Frauenquote sowohl im Landtag wie auch in der Landesregierung eingebracht -bei sonstiger Kürzungder Parteienfinanzierungund Klubförderung. Damals gab’s übrigens keine einzige Frau in der neunköpfigen Landesregierung, auch bei der SPÖ nicht.