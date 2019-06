Teenager ermordet beste Freundin für 9 Mio. Dollar

Videos per Snapchat an Auftraggeber geschickt

Brehmer diskutierte die Tat mit Freunden. Am 2. Juni borgte sie sich von einem Bekannten ein Auto aus und lud das Opfer zu einem Ausflug ein. Mit dabei war auch der 16-jährige Kayden McIntosh. Nach einer Wanderung wurde Hoffman von den beiden an Händen und Beinen mit Klebeband gefesselt, der angeheuerte junge Mann schoss dem Opfer schließlich von hinten in den Kopf. Die Waffe gehörte Brehmer. Aufnahmen des Verbrechens wurden per Snapchat an den Auftraggeber geschickt.