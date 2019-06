NASA will 2022 Sonde zu Metall-Asteroid schicken

Sonde soll Brocken ein Jahr lang untersuchen

Rund ein Jahr lang soll „Psyche“ den Asteroiden in einem zunehmend enger werdenden Orbit umkreisen und mit seinen Instrumenten unter die Lupe nehmen. Auf diese Weise hoffen die Forscher den Ursprung und die Entstehung von (16) Psyche klären zu können. Auf diese Weise könnte man gleichzeitig etwas über unsere Erde lernen, glaubt Lindy Elkins-Tanton von der Arizona State University in Tempe, die an der geplanten Mission federführend beteiligt ist.