Tödliche Messerattacke: Verdächtiger geständig

Jener 26-Jährige, der am Freitagabend seinem 24-jährigen Bekannten in Wien-Favoriten mit einem Klappmesser tödliche Verletzungen zugefügt hat, hat die Bluttat laut Polizei im Verhör gestanden. Zuvor war es in der Inzersdorfer Straße offenbar aufgrund der Wohnsituation zum Streit zwischen den polnischen Staatsbürgern gekommen.