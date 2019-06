Saudis machen Iran für Attacken verantwortlich

Iranische Führung weist jede Schuld von sich

Auch die USA, ein enger Verbündeter Saudi-Arabiens, und Großbritannien machten den Iran für die mutmaßlichen Angriffe verantwortlich. Nach Überzeugung des britischen Außenministers Jeremy Hunt wurden die Attacken von den iranischen Revolutionsgarden ausgeführt. Kein anderer Staat oder nicht-staatlicher Akteur käme dafür vernünftigerweise in Betracht, betonte Hunt in einer am Freitagabend veröffentlichten Erklärung. Die Regierung in Teheran wies die Anschuldigungen scharf zurück und sprach von „grundlosen Unterstellungen“.