Hohe steirische Auszeichnung für Doris Bures

Schützenhöfer würdigte bei der Verleihung am Pogusch in der Gemeinde St. Lorenzen im Mürztal vor allem das Wirken von Bures für die Steiermark in ihrer Zeit als Infrastrukturministerin (2008 bis 2014). Viele große Infrastrukturprojekte wären laut Schützenhöfer nicht möglich gewesen, „wenn sie nicht in der entscheidenden Stunde geholfen hätte“.