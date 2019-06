Mondlandefähre „Snoopy“ nach 50 Jahren gefunden

Am 22. Mai 1969 näherten sich die NASA-Astronauten Thomas Stafford und Eugene Cernan im Rahmen der „Apollo 10“-Mission mit der Mondlandefähre „Snoopy“ der Oberfläche des Erdtrabanten bis auf 15 Kilometer an. Danach brachte das Raumfahrzeug das Duo wieder zum Kommandomodul „Charlie Brown“ zurück. Nachdem Stafford und Cernan umgestiegen waren, wurde „Snoopy“ abgekoppelt, seine Triebwerke gezündet und die Fähre in eine Umlaufbahn um die Sonne geschickt. Jetzt wurde die Landefähre nach 50 Jahren im All wiederentdeckt.