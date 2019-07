„Oblivion Song“: Eine Reise ins Unbekannte

„Der Wind, die Kreaturen in der Ferne, Insekten.. [..] Es war wie Musik.“ „Ich nenne es den Oblivion Song.“

Von einem Moment auf den Anderen überschneidet sich mitten in der Großstadt Philadelphia eine völlig fremde Dimension mit unserer Eigenen. Es vergeht wenig Zeit bei dieser sogenannten „Transferenz“ aber diese reicht aus. Weit mehr als 20.000 Menschen verschwinden oder werden von dem riesigen Ökosystem voller Monster und toxischer Pflanzen dahin gerafft. Zehn Jahre nach diesen Geschehnissen reist Nathan Cole mit einer fragwürdigen Technologie immer wieder nach „Oblivion“ um dort nach den verschwundenen Menschen zu suchen. Die Welt hat sich von diesem traumatischen Erlebniss ebenso wenig erholt, wie die Menschen die zurück gebracht werden. Verwildert, verstört und einer Welt nachhängend, die so nicht mehr existiert.



Erst nach und nach erfahren wir die persönlichen Motivationen des Wissenschaftlers Nathan, er selbst war in dem geheimen Forschungsteam massgeblich an dem Dimensionssprung beteiligt. Eine Schuld und eine Verantwortung, die ihn immer wieder nach „Oblivion“ zurück schickte. Solange bis die Regierung sämtliche finanzielle Mittel einstellt und droht die Operation ganz aufzulösen. Doch was passiert dann mit möglichen Überlebenden, was passiert mit Nathan Cole‘s Bruder?