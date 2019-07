Überraschendes Aus für „The Walking Dead“

In der Gerüchteküche ist mal wieder so Einiges am Brodeln. So scheint hinter dem Heft #193 der weltberühmten Comic-Serie „The Walking Dead“ nicht nur ein 81-seitiger Megacomic zu stecken, sondern vielleicht auch der wohl größte Twist des Mega-Epos aus der Feder von Robert Kirkman. Vorsicht: Spoilerwarnung rund um Geschehnisse der erfolgreichen Comic-Reihe!