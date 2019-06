Israel will Siedlung am Golan nach Trump benennen

Der israelische Ministerrat will am Sonntag darüber entscheiden, ob eine Siedlung auf den Golanhöhen nach US-Präsident Donald Trump benannt werden soll. Das Büro von Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu erklärte am Donnerstag, der Ministerrat werde auf den Golanhöhen zusammentreffen, um „Trump für die Anerkennung der israelischen Souveränität über die Golanhöhen zu danken“.