Land investiert in Radwege nur 7,25 Millionen Euro

„Wir leisten in Oberösterreich sehr, sehr viel“, lobte sich Infrastruktur-Landesrat Günther Steinkellner (FPÖ) am Donnerstag in puncto Fahrrad selbst über den grünen Klee. Das Land nehme beim Radinfrastruktur-Ausbau sehr viel Geld in die Hand.29 Millionen Euro seien seit 2016 in den Ausbau gesteckt worden. „Der Bau von mehr als 52,5 Kilometern Rad-Infrastruktur ist dadurch gewährleistet“, so Steinkellner.

Am ersten Blick scheint das erfreulich, angesichts von umgerechnet nur 7,25 Millionen Euro jährlich klingt die Investitionssumme aber nicht gerade üppig - hier besteht durchaus noch Luft nach oben. „Es gibt keinen Radweg, der an den Finanzen gescheitert wäre, behauptet Steinkellner.