Real Madrid präsentiert Jovic ohne Trikotnummer

Ronaldos Nummer 7 trug letzte Saison übrigens der 25-jährige Mariano Díaz. Doch nun soll sie Neuzugang Edin Hazard bekommen. Schon vor der offiziellen Verkündung des 100-Millionen-Euro-Transfers gab es Hazards Trikot mit der Nummer 7 im Fan-Shop auf dem Flughafen in Barcelona zu kaufen gab. Nun kursiert auch ein Foto aus dem Shop in Dubai im Internet. Am Donnerstag um 19 Uhr wird Hazard von Real präsentiert. Mit Ronaldo Rückennummer 7?