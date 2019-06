Zehnjähriger Bub fuhr am Rad genau gegen Auto

Ein 43-Jähriger aus Eberschwang lenkte am Mittwoch gegen 12:30 Uhr seinen Pkw im Ortsgebiet von Eberschwang auf der Breitsacher Gemeindestraße in Richtung Anetsham. Kurz nachdem er das Zeughaus der Feuerwehr Eberschwang passiert hatte, wollte er einen 10-Jährigen überholen, der mit seinem Kinderfahrrad in die gleiche Richtung fuhr.