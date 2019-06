Streit um wertvolle Büste von Pharao Tutanchamun

Allein der Name Tutanchamun lässt die Augen vieler leuchten. So auch die eines schillernden Händlers aus Österreich. Denn dieser brachte den rund 30 Zentimeter hohen Quarzitkopf in seinen Besitz. Was davor geschah, ist allerdings unklar. Wahrscheinlich wurde die Statue aus dem berühmten Karnak-Tempel nahe der ägyptischen Stadt Luxor geraubt.