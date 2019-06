Jurij Rodionov unterliegt in Hertogenbosch Fritz

Der Niederösterreicher Jurij Rodionov hat am Montag beim Tennis-Rasenturnier in Hertogenbosch in der ersten Runde gegen den US-Amerikaner Taylor Fritz 6:7(2), 4:6 verloren. Es war der zweite Auftritt des 20-Jährigen in einem ATP-Hauptbewerb, nachdem er Ende Juli 2018 in Kitzbühel nach überstandener Qualifikation seinem Landsmann Dennis Novak 4:6, 6:0, 1:6 unterlegen war.