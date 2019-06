17-jährige Parfumdiebin brachte Mama in den Knast

Eine 17-jährige Rumänin stahl in Enns in einem Drogeriefachmarkt ein Parfum, wobei sie das Parfum unter ihrem T-Shirt versteckte und aus dem Geschäft lief. Da beim Verlassen des Geschäftes die Diebstahlssicherung ausgelöst hatte, liefen ihr die Angestellten nach und konnten sie am Parkplatz vor dem Geschäft anhalten. Die 17-Jährige gab das Parfum sofort zurück und ging mit diesen wieder ins Geschäft, wo auf das Eintreffen der Polizei gewartet wurde.