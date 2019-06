Kristina: Die erste gehörlose Maturantin Kärntens

Mit 23 Jahren zur Reifeprüfung: Kristina Köck aus Wernberg ist die erste gehörlose Maturantin in Kärnten. An ihrem letzten Schultag verriet sie uns, wie sie den regulären Unterricht an der HAK Villach meistern konnte. Als nächstes will sie bei den Olympischen Spielen nach den Sternen greifen (siehe Video unten).