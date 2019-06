Klimawandel bedroht auch unsere Kärntner Wälder

Niemand kann sich (mehr) davor verstecken: Die Erderwärmung und damit einhergehend immer extremere Wetterphänomene sind kein Fantasiekonstrukt, sondern ein wahrhaftiges Problem, mit dem wir auch in Kärnten zu kämpfen haben. Es betrifft nicht nur jene Schülerinnen und Schüler, die sich an „Fridays for Future“-Demonstrationen beteiligen, sondern auch andere Gesellschaftsschichten.