Australierin Barty triumphiert in Roland Garros!

Barty wird sich am Montag in der Weltrangliste auf Platz zwei wiederfinden und darf sich zudem über einen Siegerscheck in Höhe von 2,3 Millionen Euro freuen. Sie löste die bisher letzte australische Major-Siegerin Samantha Stosur (US Open 2011) ab. „Ich bin unglaublich stolz, was ich erreicht habe. Es waren einfach zwei magische Wochen“, freute sich Barty, nachdem sie von Chris Evert die Trophäe erhalten hatte. Vondrousova erhielt immerhin noch 1,18 Millionen Euro und wird im Ranking auf Platz 16 klettern. Barty war im Halbfinale gegen die Teenager-Aufsteigerin Amanda Anisimova aus den USA beim Stand von 6:7,0:3 schon vor dem Aus gestanden. Auch die zwei Jahre ältere Vondrousova, ebenfalls völlig überraschend im Endspiel, wollte Barty weit mehr fordern. Immerhin war die Tschechin gar ohne Satzverlust in das Finale gekommen.