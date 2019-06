Landes-SPÖ steht zur Partei-Chefin

„Das Ganze ist so nötig wie ein Kropf“, bringt der wortgewaltige AK-Präsident Peter Eder die Stimmung in der roten Landespartei auf den Punkt. Jenen in der SPÖ, die die jüngste Debatte um Rendi-Wagner ausgelöst haben, „kann ich nur Verantwortungslosigkeit vorwerfen“.