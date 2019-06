Hier muss man zu Pfingsten auf die Bremse steigen

Auch Veranstaltungen sorgen für Verzögerungen

Zusätzlich verschärfen mehrere Veranstaltungen in den nächsten Tagen die Verkehrssituation - etwa das ÖFB Länderspiel in Klagenfurt am Freitagabend. Bei der An- und Abreise ist mit erhöhtem Verkehrsaufkommen auf der Südautobahn im Bereich Klagenfurt-West zu rechnen. Das „größte Volksfest Westösterreichs“, der „Salzburger Dult“, dürfte am Samstag auch auf der Westautobahn zu zusätzlich erhöhtem Verkehrsaufkommen führen.