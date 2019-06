Volksfest-Trubel auf dem Salzburger Messegelände

Nach dem Pfingstwochenende folgt der Familientag am Dienstag, den 11. Juni. Tags darauf bietet am Mittwoch, 12. Juni der Seniorentag ein volles Programm für die ältere Generation. Am Lerderhosen-Donnerstag, 13. Juni lockt die Mittagsaktion „Gratis Getränk (0,3 l Bier) zu jeder Hauptspeise“ in die Stieglhalle. Der Freitag, 14. Juni sorgt mit dem berühmten Dult-Feuerwerk um ca. 21.45 Uhr für Staunen. Spektakulär wird es auch beim Buspulling des Royal Highland Club am Sonntag, 16. Juni. In Fünfer-Teams treten die stärksten Männer und Frauen der Welt gegeneinander an. In zwei verschiedenen Disziplinen gilt es einen 9 bzw. 16 Tonnen schweren „Krone“-O-Bus über eine Strecke von 30 Metern in minimalster Zeit über die Ziellinie zu ziehen.